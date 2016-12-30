Nougat'lı BlackBerry Mercury'nin ekran görüntüsü sızdırıldı

BlackBerry’nin yakın zamanda tanıtmasını beklediğimiz ve birçok kez sızdırılan Android akıllı telefonu BlackBerry Mercury’nin şimdi de ekran görüntüsü sızdırıldı. Ekran görüntüsü telefonun, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çalıştığını ve 1620x1080 piksel çözünürlükte (420ppi yoğunluğu) ekrana sahip olduğunu doğruluyor.

Ekran görüntüsü, popüler sızıntı kaynağı Roland Quandt'dan bir tweet şeklinde geldi. Atılan tweet'in yorum bölümüne hızlı bir şekilde baktığımızda Quandt, telefonun Endonezya'ya gelmesinin "büyük olasılık" olduğunu ve Snapdragon 625 işlemci tarafından güçlendirilmesinin beklendiğini belirtti.

Şimdiye kadar söylentilerde cihaz için Snapdragon 821 yonga seti ile geleceği söylenmişti. Dile getirilen diğer söylentiler arasında, yaklaşık 4.5 inçlik bir ekran boyutu ve telefonu iki gün kullanıma yetecek kadar büyük bir pili bulunuyor.