Fenomen Nusret'in mobil oyunları!

Kendine has et tuzlama tekniğiyle fenomen haline geldikten sonra caps’leri ve emojileri üretilen Nusret Gökçe dünyaca ünlü fenomen, şimdi de oyun dünyasına girdi. Pişirme, kesme ve tuzlama tekniği, Salt Bae Hot Chef, Salt Bae - Turkish Butcher ve Nusret The Game adlı oyunlar haline geldi.



Salt Bae - Turkish Butcher adlı oyuna imaj oluşturmakla başlıyoruz, daha sonra bıçak seçme, et kesme ve tuzlama bölümüne geçiliyor. Tuzlanacak et kesilirse veya kesilecek et tuzlanırsa oyuncu oyun dışı kalıyor.

