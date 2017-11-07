Nusret, Google Pixel 2 reklamında!

Salt Bae hareketi ile dünyayı çalkalayan ünlü Türk aşçı Nusret, şimdi de Google'ın reklamında oynadı. Google, Pixel 2 için çekmiş olduğu reklam filminde Nusret'e Salt Bae hareketi ile yer verdi. Pixel 2 reklamı, "bu nedir?" ile başlıyor ve Google Asistan'ın özellikleri farklı sorular ile anlatılıyor.

Nusret ise; "ellerimi kullanmadan mı?" sorusunu sorarak ünlü Salt Bae hareketini yapıyor. Aşağıdan Nusretli Pixel 2 reklamını izleyebilirsiniz.

Google, rakibi Apple'a gönderme yapmadan geçemiyor. Pixel 2'nin reklamında, fotoğraf çekileceği zaman iOS 11'in "Hafıza Dolu" uyarısı ekranda belirliyor. Ancak bu Pixel 2 için sorun değil. Google Fotoğraflar uygulaması sayesinde fotoğrafları sınırsız alanda depolayabiliyorsunuz.