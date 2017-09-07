Nusret şimdi de bilgisayar oyununda!

Destiny 2'nin emotelar ve danslar konusunda ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Dün çıkışını yapan Destiny 2'nin emoteları arasında ise Salty isimli emote dikkat çekiyor. Çünkü, bu emote Nusret Gökçe'i Nusret Gökçe yapan ikonik tuz dökme hareketi.

Bir anda fenomen olan Nusret Gökçe'i herhalde Dünya'da tanımayan kalmamıştır. Önce internette gezinmeye başlayan videolarından sonra dünyaca ünlü James Corden'in programında gösterilen Nusret Gökçe, sonrasında hızlıca yükselişe geçmiştir.

Dünya'nın farklı lokasyonlarında yeni restoranlarını açan Salt Bae, artık bir dünya markası haline geldi.

Gelelim Destiny 2'ye Eververse ismi altında geçen Salty emoteu çoğu oyuncu tarafından kullanılmaya başladı bile. Düşmanları sinir etmek için kullanılan Salty kelimesinin karşılığı olarak yapılan emote, hemen fark edilip internette yayınlandı. Dün çıkışını yapan Destiny 2, PlayStation 4 ve Xbox One'da oynanabilir durumda. PC oyuncuları ise 24 Ekim'i bekleyecek.

Aşağıdan, Destiny 2'nin Salty emoteunu izleyebilirsiniz.