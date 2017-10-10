Performans artışı sağlayan GeForce 387.92 güncellemesi çıktı!

Nvidia, GeForce ekran kartları için yeni güncelleme yayınladı. Nvidia GeForce 387.92 isimli güncelleme ile başta Middle Earth: Shadow of War olmak üzere birçok oyunda performans artışı sağlanıyor. Nvidia GeForce 387.92 güncelleme içeriğine bakacak olursak; bu güncelleme ile Forza Motorsport 7'de %15 ila %25 arasında bir performans artışı yaşanıyor.

Nvidia GeForce 387.92 güncellemesi ile OpenGL 4.61 desteği oyuna ekleniyor. Ayrıca Nvidia GameStream artık HDR teknolojisini destekliyor. Ancak bu özellik sadece Windows 10'da çalışıyor.

Güncelleme ile ayrıca SLI için Fast Sync desteği ekleniyor. Fast Sync; NVIDIA Maxwell GPU'ları için 4K'dan küçük herhangi bir çözünürlük ve NVIDIA Pascal ve sonraki GPU'lar için herhangi çözünürlüğü destekliyor.

Nvidia GeForce 387.92 güncellemesini aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz.

Nvidia GeForce 387.92 - 32 Bit: Windows 7, 8, 8.1 | Windows 10

Nvidia GeForce 387.92 - 64 Bit: Windows 7, 8, 8.1 | Windows 10