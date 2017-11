Nvidia GeForce 388.31 güncellemesi çıktı!

Ekran kartı (CPU) tarafında uzun süredir liderliği elinde bulunduran Nvidia, donanımsal üstünlüğünü sürekli yayınladığı güncellemeler ile yazılım tarafında da sürdürüyor. Yeni çıkan oyunlar için hemen güncelleme yayınlayan ve oyunlarda performans artışı sunan Nvidia, şimdi de Nvidia GeForce 388.31 güncellemesini yayınladı.

Nvidia GeForce 388.31 güncellemesi ile; Assassin’s Creed Origins, Call of Duty: WWII, Destiny 2, Forza Motorsport 7, Injustice 2, Middle-earth: Shadow of War, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront II, The Evil Within 2 ve Wolfenstein II: The New Colossus oyunlarında performans artışı sağlanıyor.

Güncelleme ile ayrıca Nvidia GeForce GTX 1070 TI ekran kartına OpenGL 4.61 sürümüne destek veriliyor. GameStream de sadece Windows 10'da HDR desteğine kavuşuyor. Ayrıca SLI ile bağlanan Nvidia ekran kartlarında performans artışı sağlanıyor.

SLI destekleyen oyunlara ise; Escape From Tarkov, EVE Valkyrie - Warzone, Lawbreakers, Middle-Earth: Shadow of War, Snake Pass ve Star Wars: Battlefront II ekleniyor.

Aşağıdaki linkten Nvidia GeForce 388.31 güncellemesini indirebilirsiniz.

Nvidia GeForce 388.31 (32-bit): Windows 10 | Windows 7, 8, 8.1

Nvidia GeForce 388.31 (64-bit): Windows 10 | Windows 7, 8, 8.1