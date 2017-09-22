Nvidia GeForce Game Ready 385.69 çıktı!

Nvidia, bugün oyuncular için güzel bir haber duyurdu. Nvidia, ekran kartları için GeForce Game Ready 385.69 güncellemesini bugün indirime sundu. Başta FIFA 18, Project Cars 2 ve Forza Motorsport 7 için yayınlanan GeForce Game Ready 385.69 güncellemesi, oyunlarda performans artışı sağlıyor.

GeForce Game Ready 385.69 güncellemesi ile SLI ile çift Nvidia ekran kartı kullananlar için Dishonored: Death of the Outsider oyununa destek sağlanıyor.

Bu güncelleme ile ayrıca GTX 780 TI modelinde yaşanan DisplayPort sorunu, GTX 1070 modelinde yaşanan Adobe Reader 3D ile PDF açma sorunu ve GTX Titan modelini Threadripper etkin bir anakarta driver kurarken hata verme sorunu ortadan kalkıyor.

Destek verilen oyunlar

Project CARS 2

EVE: Valkyrie - Warzone (PC, PS4, and VR re-release of the VR-exclusive EVE: Valkyrie)

FIFA 18

Forza Motorsport 7

Other Suns (open beta starts September 29)

Raiders Of The Broken Planet

Total War: WARHAMMER II

SLI desteği gelen oyunlar

JX3 Online

Dishonored: Death of the Outsider

Fortnite

Aşağıdaki linklerden GeForce Game Ready 385.69 güncellemesini indirebilirsiniz.

32-bit: Windows 7, 8, 8.1, Windows 10

64-bit: Windows 7, 8, 8.1, Windows 10