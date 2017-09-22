Nvidia GeForce Game Ready 385.69 çıktı!

Nvidia, bugün oyuncular için güzel bir haber duyurdu. Nvidia, ekran kartları için GeForce Game Ready 385.69 güncellemesini bugün indirime sundu. Başta FIFA 18, Project Cars 2 ve Forza Motorsport 7 için yayınlanan GeForce Game Ready 385.69 güncellemesi, oyunlarda performans artışı sağlıyor.
GeForce Game Ready 385.69 güncellemesi ile SLI ile çift Nvidia ekran kartı kullananlar için Dishonored: Death of the Outsider oyununa destek sağlanıyor.
Bu güncelleme ile ayrıca GTX 780 TI modelinde yaşanan DisplayPort sorunu, GTX 1070 modelinde yaşanan Adobe Reader 3D ile PDF açma sorunu ve GTX Titan modelini Threadripper etkin bir anakarta driver kurarken hata verme sorunu ortadan kalkıyor.
Destek verilen oyunlar
- Project CARS 2
- EVE: Valkyrie - Warzone (PC, PS4, and VR re-release of the VR-exclusive EVE: Valkyrie)
- FIFA 18
- Forza Motorsport 7
- Other Suns (open beta starts September 29)
- Raiders Of The Broken Planet
- Total War: WARHAMMER II
SLI desteği gelen oyunlar
- JX3 Online
- Dishonored: Death of the Outsider
- Fortnite
Aşağıdaki linklerden GeForce Game Ready 385.69 güncellemesini indirebilirsiniz.
32-bit: Windows 7, 8, 8.1, Windows 10
64-bit: Windows 7, 8, 8.1, Windows 10
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