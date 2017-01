Nvidia Shield için New Super Mario Bros. geliyor!

Nintendo, Switch'in donanım bölümünü Nvidia'ya emanet etmişti. Nvidia'nın özelleştirilmiş Tegra işlemcisi ile gelecek olan Nintendo Switch için geri sayımın başladığı bugünlerde, Nintendo'nun Nvidia'ya bir kıyağının olduğu ortaya çıktı. Nvidia'nın oyun konsolu olan Nvidia Shield için Nintendo'nun Mario oyunu geliştirdiği söylentileri kulaktan kulağa yayıldı.

Aktarılan bilgilere göre; Nvidia Shield için New Super Mario Bros. oyunu ilerleyen aylarda uygulama mağazasında yer alacak. Ancak bu oyun Çin'e özel olacak. Nvidia Shield için New Super Mario Bros.'un nasıl bir oyun olacağı bilinmiyor. Ancak tahminler New Super Mario Bros.'un Nintendo DS veya Wii sürümünün iyileştirilmiş grafiklere sahip bir portu olacağı yönünde.

Nintendo'nun kendi IP'lerini farklı platformlara sunmama inadını Super Mario Run ile kırdığını göz önünde bulundurursak bu iddianın doğru olma payı çok yüksek görünüyor. Nintendo Switch'in çıkışında Super Mario Odyssey'i yayınlayamayacak olan Nintendo, farklı platformlara yönelerek erkenden gelir elde etmeyi hedefliyor olabilir.