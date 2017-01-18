Obama, gizli belgeleri sızdıran Chelsea Manning'i affetti!

Chelsea Manning, 2013 yılında ABD'ye gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırmış ve bu suçtan dolayı 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Amerika başkanı Barack Obama, görevinin son günlerinde Chelsea Manning hakkında açıklama yaparak herkesi şok etti.

Obama, 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Chelsea Manning'i affettiğini duyurdu. Chelsea Manning'in yanında çeşitli suçlardan içeri giren 273 mahkuma da özel af geldi. Toplamda 64 mahkum affedildi ve 209 mahkumun ise cezası hafifletildi. Bu af sayesinde Chelsea Manning'in 35 yıllık hapis cezası 17 Mayıs tarihinde sona erecek ve hapisten çıkacak.

Hapse girdikten sonra cinsiyet değiştiren Chelsea Manning'in yanında Pentagon’da çalışan James Cartwright da aftan yararlanacak. ABD Savunma Bakanı Yardımcılığı görevini yapan J. Cartwring, 2012 yılında verdiği yanlış bir ifadeden dolayı suçlu bulunmuştu.