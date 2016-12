Ocak ayı ücretsiz PS Plus oyunları açıklandı!

Sony 2016 yılında pek iyi değildi. 2016 yılının bitmesine sayılı günler kalmışken PlayStation oyuncuları heyecanla 2017 yılını bekliyor ve Sony'nin düzelmesini umuyor. Sony ocak ayında ücretsiz vereceği oyunları duyurdu ancak oyuncuları pek memnun edecek gibi durmuyor!

PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro sahipleri, ocak ayında Day of the Tentacle Remastered, This War of Mine: The Little Ones, The Swindle ve Titan Souls oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek. Bizece bu oyunlardan alınması gereken 2 oyun var.

Bunlardan ilki, Day of the Tentacle Remastered, Maniac Mansion 2 olarak da bilinen oyun LucasArts'ın macera oyunu. 3 tane kardeşin zaman içinde yolculuk ederek dünyayı dokunaçlardan kurtarma çabalarını anlatıyor. Orijinali 1993 yılında çıkan oyunun Remastered versiyonu bu yılın başlarında çıktı.

Eğer biraz daha ciddi bir şey arıyorsanız, This War of Mine: The Little Ones tam size göre. Kuşatma altındaki bir şehirde hayatta kalmaya çalışan bir grup sivil olarak yemek yeme ve ilaç toplama mücadelesini yaşayın. Savaşın sürekli tehlikeleri ile uğraşırken vicdanınız tarafından yönlendirilerek yaşam veya ölümü seçin.

PlayStation 3 sahibi olan oyuncular, eğer PlayStation Plus üyesiyse Blazerush ve The Swindle isimli oyunlara sahip olabilecek. PS Vita sahipleri ise Titan Souls, Azkend 2, The Swindle ve Day of the Tentacle Remastered isimli oyunlara ücretsiz sahip olabilecek.