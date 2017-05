Oceanhorn inanılmaz grafiklerle geri dönüyor!

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas, bir milyonu aşan satış rakamı ile büyük bir başarı yakalamıştı. The Legend of Zelda benzeri oynanışı ile dikkat çeken oyunun devam oyunu geçtiğimiz yıl duyurulmuştu.

Oyunun ilk oynanış videosu sonunda yayınlandı. Unreal Engine 4 ile yapılan oyunun bu ilk videosunda grafikler dikkatimizi çekiyor. Kuşbakışı kameradan daha serbest bir kamera açısına geçen ekip oyunun dünyasının güzelliklerini gözler önüne sermiş.

Yeni oyunun da ilk oyun gibi PlayStation 4, Xbox One, Windows, MacOS, iOS, Android, Wii U ve yeni olarak da Nintendo Switch için piyasaya sürülmesi bekleniyor. PS Vita için ise henüz bir bilgi yok.

Özellikle mobil platformlar için oyunun görsel gücü oldukça sağlam. Oynanışı da oldukça keyifli duran Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm'in bu ilk videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.