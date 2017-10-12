Oculus Rift'in fiyatında büyük indirim!

VR sektöründe çalkalanma geçtiğimiz gün Nokia'nın piyasanın en güçlü VR kamerası olan OZO VR bölümünü kapatması ile çatlak vermişti. Bugün ise Oculus firması sürpriz bir şekilde VR kaskı olan 499 dolarlık Oculus Rift'in fiyatında indirim yaptığını açıkladı.

Oculus Connect konferansında duyurulan indirim sayesinde Oculus Rift'in fiyatı 499 dolardan 399 dolara düşüyor. 100 dolar yani 370 TL'lik bu indirim azımsanmayacak kadar çok. Hatta 399 dolara Oculus Rift başlığının yanında Oculus Touch hareket kontrolcülerine de sahip oluyorsunuz.

Oculus Rift ilk çıktığında 599 dolara Oculus Touch ise 199 dolara satılıyordu. Yaklaşık 800 dolarlık bu paketin 399 dolara yani yarı yarıya düşmesi, VR sektörünün iyiye gitmediğinin işareti olabilir. Ama bir diğer olasılık ise VR cihazlarının üretimindeki zorulukların aşıldığı ve maliyetin düşürülmesi olabilir.