ODTÜ'lülerden su analizine hız kazandıran teknoloji!

ODTÜ araştırmacıları, çip ve mikrodalga teknolojileri kullanarak suyu 40 dakikada analiz eden sistem geliştirdi. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şimşek Demir, suyun kalitesinin tespiti için geliştirdikleri teknoloji hakkında bilgi verdi. Sudaki bakterilerin algılanması konusunda iki farklı teknolojiyi bir araya getirdiklerini anlatan Demir, bunlardan birinin çip teknolojisi, ölçüm düzeneklerinin belirleyebileceği boyutlara çıkarılmasıyla yapıldığına işaret eden Demir, kendilerinin ise ölçüm sistemini mikrometre boyutlarına indirdiklerini söyledi.

Geliştirdikleri teknolojinin, zaman içinde belli boyuta gelmesini beklemeden bakterilerin varlığını hızlıca belirleme imkanı sağladığını kaydeden Demir, Yeni teknolojimiz, suda mikro boyuttaki bakterilerin algılanmasını sağlıyor. Dolayısıyla su yeni kirlenmeye başlasa bile, içindeki çok küçük düzeydeki kirliliği bile tespit edebiliyor. dedi. Araştırmacı yüksek mühendis Ahmet Kuzubaşlı ise su analizlerinin mevcut kimyasal testlerle üç günde yapılabildiğini dile getirdi. Laboratuvara su numunesi göndermeye gerek kalmadan, araçta taşınabilir cihazı kullanarak 40 dakikada sonuç alınabilen teknoloji geliştirdiklerini belirten Kuzubaşlı, Dünyada ve Türkiye'de bu alanda ürüne dönüştürülen ilk teknolojiyi geliştirdik. ifadesini kullandı.

Kuzubaşlı, özellikle belediyeler ve ambalajlı su üreticilerinin bu teknolojiyi talep ettiğini vurguladı. Uluslararası patent başvurusu yaptıklarını anlatan Kuzubaşlı, Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi'nde de yayımladıkları çalışmalarıyla, geçen yıl ABD'de katıldıkları sağlık alanındaki yarışmada birinci olduklarını sözlerine ekledi.