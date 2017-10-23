Olay telefon Essential Phone'un fiyatı düştü!

Android'in geliştiricisi Andy Rubin, geçtiğimiz aylarda Essential Phone'u duyurmuştu. Olay telefon olarak basında büyük ilgi gören Essential Phone, 699 dolara satışa sunulmuştu. Satış rakamları ile hüsrana uğrayan Essential Phone için bugün ilk hamle yapıldı.

Essential Phone'un fiyatında 200 dolarlık indirim gerçekleştirildi. İndirimli fiyatı ile artık 499 dolara satılacak olan Essential Phone'un, yine işi çok zor görünüyor. Telefon pazarına girmek ile büyük bir hata yapan Andy Rubin, bu hatasını stokları tüketerek telefi edip, daha sonrasında da pazardan çekilecek gibi görünüyor.

5.71 inç büyüklüğünde çerçevesiz ekrana, Snapdragon 835 yonga setine ve 4 GB RAM'e sahip olan Essential Phone, 13 Megapiksel çift arka kamerası ile fotoğraf konusunda da iddialı. Ancak tüketiciler, piyasaya ilk defa giren bir firmaya güvenmeyerek Essential Phone'un yavaş yavaş telefon sektöründen çekilmesine neden olmuş gibi görünüyor.

Tahminlerimize göre; Essential Phone artık 499 dolara satılacak ve stok tüketecek. Daha sonra Andy Rubin de telefon pazarından bir daha girmemek üzere çekilecek. Bakalım Essential Phone, Nokia gibi bir geri dönüş yapabilecek mi?