Ömrümüz yaklaşık 10 yıl uzadı

Dünyada en uzun yaşam süresine sahip ülkenin 89,5 yıl ile Monako olduğu belirlenirken Türkiye’de son 22 yılda doğuşta beklenen yaşam süresinin 9,2 yıl uzadığı tespit edildi. Interpress’in TUİK verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerdeki sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerini, yaşam kalitesini ve ölümlülük seviyelerini ölçmekte kullanılan doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye’de 1994 yılında 68,8 yıl iken 2016 yılında bu sürenin 78 yıla çıktığı görüldü. Türkiye’de genel olarak kadınların erkeklerden daha uzun süre yaşadığı ortaya çıkarken, 2016 yılında erkeklerde beklenen ömür 75,3 olurken kadınlarda ise 80,7 yıl olduğu anlaşıldı.

Yaşam süresi en yüksek ülke Monako, en düşük ülke ise Çad oldu

Dünyada Monako’dan sonra yaşam süresinin en yüksek olduğu diğer ülkelerin 85 yıl ile Japonya ve Singapur, 83,3 yıl ile San Marino ve 83 yıl ile İzlanda olduğu belirlendi. Dünyada yaşam süresinin en düşük olduğu ülke ise 50,2 yıl ile Çad olurken bu ülkeyi 50,6 yıl ile Gine Bissau, 51,3 yıl ile Afganistan ve 51,6 yıl ile Svaziland izledi. Monako, 85,6 yıl ile erkeklerde de doğuşta beklenen yaşam süresinde ilk sırada yer alırken Monako’yu, 82,3 yıl ile Singapur, 81,7 yıl ile Japonya ve 80,9 yıl ile İzlanda’nın takip ettiği görüldü. Erkelerde beklenen yaşam süresi en düşük olan ülke 48,6 yıl ile Gine Bissau olurken bu ülkeyi 49 yıl ile Çad, 49,9 yıl ile Afganistan ve 50,3 yıl ile Somali izledi. Kadınlarda da en uzun yaşam süresine sahip ülke 93,5 yıl ile yine Monako olurken Monako’yu 88,5 yıl ile Japonya, 87,8 yıl ile Singapur ve 86,1 yıl ile San Marino izledi. Kadınlarda beklenen yaşam süresi en düşük olan ülke ise 51 yıl ile Svaziland oldu. Bu ülkeyi 51,5 yıl ile Çad, 52,5 yıl ile Gabon ve 52,7 yıl ile Gine Bissau ve Afganistan’ın izlediği tespit edildi.