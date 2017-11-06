Önceki nesillere kıyasla iPhone X tasarımı! (Video)

iPhone X, Apple'ın ikonik en büyük yeniden tasarlanmış akıllı telefonudur. Apple’ın onuncu yıldönümü için özel tasarladığı iPhone X, sadece önceki modellerden farklı değil, aynı zamanda tamamen dokunmatik ve hareket tabanlı arayüzü ile farklı olarak da hissettiriyor.

YouTube kullanıcısı Canoopsy, iPhone X ile önceki modellerinin tasarımlarını karşılaştıran bir video yayınladı.

Apple, iPhone X ile akıllı telefon hattı için tamamen yeni bir bölüm açmak istiyor ancak cesur yeni tasarımın yanı sıra yıllardır kullanılan klasik tasarımın devam edip etmeyeceğini zamanla göreceğiz.