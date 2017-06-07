OnePlus 5 duvar kağıtları burada!

Amiral gemisi katili unvanı ile piyasaya geçtiğimiz yıllarda giriş yapan OnePlus, bu unvanını ilerleyen süreçte koruyamamıştı. Ancak firma 22 Haziran'da OnePlus 5 modeli ile bu amiral gemisi katili unvanını tekrar eline almayı hedefliyor.

Snapdragon 835 yonga seti ve 8 GB RAM ile geleceği kesinleşen OnePlus 5, bugün duvar kağıtları ile gündeme geldi.

OnePlus 5 modelinde yer alacak olan duvar kağıtları, bugün OnePlus'ın resmi forum sitesinde yayınlandı. Yüksek çözünürlüklü OnePlus 5 duvar kağıtları ile şimdiden telefonlarınızı renklendirebilirsiniz.