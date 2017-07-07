OnePlus 5'in kamerası DxOMark'tan kaç puan aldı?

Kameraları çeşitli koşullarda test eden ve buna göre puan veren DxOMark, sektörde bir standart haline geldi. HTC U11 ile DxOMark'tan 90 puan alarak geçtiğimiz ay tüm rekorları egale etmişti. Daha önce 89 puan ile Pixel'e ait olan lider koltuğu böylelikle U11'e geçmişti. Bugün ise amiral gemisi katili OnePlus 5'in DxOMark puanı belli oldu.

OnePlus 5, DxOMark'ın Mobil Fotoğraf bölümünden 87 puan Pozlama ve kontrast bölümünden 90 puan, Renk bölümünden 84 puan, Otomatik odaklama bölümünden 92 puan, Doku bölümünden 89 puan, Gürültü bölümünden 83 puan, Yapay Doku bölümünden 86 puan ve Flaş bölümünde 84 puan aldı. Toplamda ortalama 87 puan ala OnePlus 5, 4. en iyi kameraya sahip telefon oldu.

DxOMark'ta; 90 puan ile HTC U11 ilk sırada, 89 puan ile Google Pixel ikinci sırada, 88 puan ile HTC 10, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S7 Edge, ve Sony Xperia X Performance üçüncü sırada, 87 puan ile ise Huawei P10, Moto Z Force Droid OnePlus 5, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Sony Xperia XZ ve Sony Xperia Z5 dördüncü sırada yer alıyor.