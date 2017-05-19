OnePlus 5 her açıdan görüntülendi

OnePlus 5'in her açıdan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler, dikey veya yatay olarak düzenlenmiş arka kameraları kullanıp kullanmayacağına ilişkin tüm söylentileri ortadan kaldırıyor. Sızıntıların çoğu, OnePlus 5'in arka tarafını gösteriyordu ancak bu görüntüler ön, alt, yan ve arka tarafıyla birlikte gösteriyor.

Telefonun arka tarafında sol üst köşede çift kamera bulunuyor. Çift kamera modülünün sol tarafında LED flaş mevcut. Kamera modülü ve LED flaş üst anten hattına yerleştirilmiş. Arka panelin alt kısmı başka bir anten bandına sahip.

Telefonun sağ tarafında Güç tuşu bulunuyor ve sol tarafta Uyarı kaydırıcısı ve ses düğmeleri mevcut. Uyarı kaydırıcısı ve ses denetleyicileri arasındaki boşluk, OnePlus 3T'ye kıyasla artmış gibi gözüküyor. İki hoparlör ızgarasını birbirinden ayıran telefon alt tarafında USB-C bağlantı noktası var.

OnePlus 5'in üst kısmı gösterilmemiş ama telefonda 3,5 mm ses çıkışı yok gibi görünüyor. Ön, üst çerçevede ön kamera bulunuyor. Ekranın altında parmak izi tarayıcısı var.