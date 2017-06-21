OnePlus 5, HTC U11, LG G6 ve Google Pixel karşılaştırması

OnePlus, bugün düzenlemiş olduğu etkinlikte yeni amiral gemisi katili OnePlus 5 modelini duyurdu. Snapdragon 835 yonga seti ve 6 GB / 8 GB RAM opsiyonu ile dikkat çeken OnePlus 5, teknik özellik karşılaştırmasında kozlarını HTC U11, LG G6 ve Google Pixel ile paylaştı.

Ekran özellikleri ile amiral gemisi modellerin bir tık gerisinde kalan OnePlus 5, bu eksikliğini sunduğu performans ve fiyatı ile telafi ediyor. OnePlus 5, tasarımı ile maalesef ki orijinal bir şey sunamıyor. Dış basında iPhone 7 Plus'ın klonu olarak gösterilen OnePlus 5, kamera konusunda da iPhone 7 Plus'ı taklit ediyor.

OnePlus 5'in çift arka kamerası telefoto ve portre modunda kullanılıyor. 16+20 Megapiksellik kombin sayesinde OnePlus 5, başarılı fotoğraflar çekebiliyor.