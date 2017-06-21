OnePlus 5, HTC U11, LG G6 ve Google Pixel karşılaştırması

8 GB RAM'li amiral gemisi katili OnePlus 5, HTC U11, LG G6 ve Google Pixel ile karşılaştırıldı.

21/06/2017 15:15

OnePlus, bugün düzenlemiş olduğu etkinlikte yeni amiral gemisi katili OnePlus 5 modelini duyurdu. Snapdragon 835 yonga seti ve 6 GB / 8 GB RAM opsiyonu ile dikkat çeken OnePlus 5, teknik özellik karşılaştırmasında kozlarını HTC U11, LG G6 ve Google Pixel ile paylaştı.

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Ekran özellikleri ile amiral gemisi modellerin bir tık gerisinde kalan OnePlus 5, bu eksikliğini sunduğu performans ve fiyatı ile telafi ediyor. OnePlus 5, tasarımı ile maalesef ki orijinal bir şey sunamıyor. Dış basında iPhone 7 Plus'ın klonu olarak gösterilen OnePlus 5, kamera konusunda da iPhone 7 Plus'ı taklit ediyor.

OnePlus 5'in çift arka kamerası telefoto ve portre modunda kullanılıyor. 16+20 Megapiksellik kombin sayesinde OnePlus 5, başarılı fotoğraflar çekebiliyor. 

 Özellikler

OnePlus 5

HTC U11

LG G6

Google Pixel

Ekran

5.5 inç IPS LCD

1080 x 1920 piksel

5.5 inç S-LCD

1440 x 2560 piksel

5.7 inç IPS LCD

1440 x 2880 piksel

5.0 inç AMOLED

1080 x 1920 piksel

Boyut

154.2 x 74.1 x 7.25 mm

153.9 x 75.9 x 7.9 mm

148.9 x 71.9 x 7.9 mm

143.8 x 69.5 x 8.6 mm

Ekran/Kasa oranı 

%74

%71

%79

%69

İşlemci

Snapdragon 835

Snapdragon 835

Snapdragon 821

Snapdragon 821

RAM

6GB / 8GB

4GB

4GB

4GB

Depolama

64, 128GB

64GB + microSD

32, 64GB + microSD

128GB

Batarya

3,300mAh

3,000mAh

3,300mAh

2,770mAh

Arka kamera

 

16MP f/1.7 + 20MP f/2.6

EIS

2.0x optik zoom

4K video kayıt

12MP f/1.7 

OIS

4K video kayıt

13MP f/1.8 + 13MP f/2.4

OIS

4K video kayıt

12.3MP f/2.0

EIS

4K video kayıt

Ön kamera

16MP

16MP

5MP

8MP

Yazılım

Android 7.x

Android 7.1

Android 7.1

Android 7.1

Suya dayanıklılık

Açıklanmadı

Var, IP67

Var, IP68 

Yok

    Yazar: Ender Öztürk

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