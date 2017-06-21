OnePlus 5, HTC U11, LG G6 ve Google Pixel karşılaştırması

OnePlus, bugün düzenlemiş olduğu etkinlikte yeni amiral gemisi katili OnePlus 5 modelini duyurdu. Snapdragon 835 yonga seti ve 6 GB / 8 GB RAM opsiyonu ile dikkat çeken OnePlus 5, teknik özellik karşılaştırmasında kozlarını HTC U11, LG G6 ve Google Pixel ile paylaştı.
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Ekran özellikleri ile amiral gemisi modellerin bir tık gerisinde kalan OnePlus 5, bu eksikliğini sunduğu performans ve fiyatı ile telafi ediyor. OnePlus 5, tasarımı ile maalesef ki orijinal bir şey sunamıyor. Dış basında iPhone 7 Plus'ın klonu olarak gösterilen OnePlus 5, kamera konusunda da iPhone 7 Plus'ı taklit ediyor.
OnePlus 5'in çift arka kamerası telefoto ve portre modunda kullanılıyor. 16+20 Megapiksellik kombin sayesinde OnePlus 5, başarılı fotoğraflar çekebiliyor.
|
Özellikler
|
OnePlus 5
|
HTC U11
|
LG G6
|
Google Pixel
|
Ekran
|
5.5 inç IPS LCD
1080 x 1920 piksel
|
5.5 inç S-LCD
1440 x 2560 piksel
|
5.7 inç IPS LCD
1440 x 2880 piksel
|
5.0 inç AMOLED
1080 x 1920 piksel
|
Boyut
|
154.2 x 74.1 x 7.25 mm
|
153.9 x 75.9 x 7.9 mm
|
148.9 x 71.9 x 7.9 mm
|
143.8 x 69.5 x 8.6 mm
|
Ekran/Kasa oranı
|
%74
|
%71
|
%79
|
%69
|
İşlemci
|
Snapdragon 835
|
Snapdragon 835
|
Snapdragon 821
|
Snapdragon 821
|
RAM
|
6GB / 8GB
|
4GB
|
4GB
|
4GB
|
Depolama
|
64, 128GB
|
64GB + microSD
|
32, 64GB + microSD
|
128GB
|
Batarya
|
3,300mAh
|
3,000mAh
|
3,300mAh
|
2,770mAh
|
Arka kamera
|
16MP f/1.7 + 20MP f/2.6
EIS
2.0x optik zoom
4K video kayıt
|
12MP f/1.7
OIS
4K video kayıt
|
13MP f/1.8 + 13MP f/2.4
OIS
4K video kayıt
|
12.3MP f/2.0
EIS
4K video kayıt
|
Ön kamera
|
16MP
|
16MP
|
5MP
|
8MP
|
Yazılım
|
Android 7.x
|
Android 7.1
|
Android 7.1
|
Android 7.1
|
Suya dayanıklılık
|
Açıklanmadı
|
Var, IP67
|
Var, IP68
|
Yok
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