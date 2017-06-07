Sızdırılan OnePlus 5, iPhone 7 Plus'ın bariz bir kopyası

Sızdırılan OnePlus 5'in görseli, iPhone 7 Plus ile karşılaştırıldığında bariz bir kopyası olduğu ortaya çıkıyor.

07/06/2017 09:10

Android akıllı telefonlar arasında merakla beklenen akıllı telefonlardan biri olan OnePlus 5 amiral gemisinin sızdırılmış görüntüleri  bugün internette yayınlandı. Telefonun özellikleri hakkında çok fazla bir şey açıklanmasa da, tasarımı net şekilde görülebiliyor. Sızdırılan görsele bakıldığında, OnePlus 5 büyük olasılıkla iPhone 7 Plus ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olacak.

Hemen hemen herkesin bildiği gibi, OnePlus’ın iPhone tasarım patentlerini ihlal ettiği için yıllarca mahkemede karşılaştılar. Birçoğu, bu iki şirketin sonunda birbirinin benzeri cihazlar oluşturmasının kaçınılmaz olduğunu savunurken, OnePlus 5'in yeni sızdırılmış görüntüleri komple bir iPhone 7 Plus klonuna benziyor.

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OnePlus 5'in bariz bir kopyaya benzemesi, bunun sadece iPhone 7 Plus'ı andırdığı anlamına gelmiyor. Yukarıdaki karşılaştırma fotoğraftan da görebileceğiniz gibi, OnePlus 5, telefon arkasının sol üst tarafında, cihazın mikrofonu ve flaşı ile benzer bir şablonda yer alan, çift kameralı bir kurulum, cihazın üst ve altına sarılan anten bantları özellikleri taşıyor. Ayrıca şirketin logosu da benzer bir şekilde yerleştirilmiş.

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İki akıllı telefon arasındaki en büyük fark, ana sayfa ve ses düğmelerinin yerleşim şekli. iPhone'un sağda güç düğmesi ve sol tarafta ses düğmeleri bulunurken, OnePlus 5’inki karşı tarafında bulunuyor. Her iki telefon da cihazların sol tarafında kapatma anahtarı sunuyor.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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