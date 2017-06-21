OnePlus 5 ne kadar sağlam? İşte eğilme, çizilme ve yanma testi!

Biri test edene kadar hiçbir telefon dayanıklı kabul edilemez. Ve en güvenilir işkence testlerinden birisi, Zack tarafından yeni cihazlara yapılan ve JerryRigEverything YouTube kanalında yayınlanan ikonik "çizilme, bükülme ve yanma" testidir.

Zack tarafından test edilen en yeni telefon, dün akşam açıklanan yeni OnePlus 5 modeli oldu. Yeni amiral gemisi katili, daha önceki tüm telefonlarla aynı muameleye tabi tutuluyor ancak, bunların büyük bir bölümünden çok daha iyi performans gösteriyor.

Çizilme testi, telefonun neredeyse tamamının, cebinizdeki anahtarlara veya madeni paralara karşı dayanıklı olduğunu kanıtladı. Arka kasa, sözü edilen günlük nesnelerle çizildiğinde bazı izler alıyor ancak, bunlar parmakla kolayca siliniyor.

Yanık testinde, ekranın açık alevle herhangi bir iz alması yarım dakikadan fazla sürdüğü için telefonun dayanıklılığını da kanıtlamış oldu. LCD ekranlar genellikle yanık izlerinden kurtulur ancak, OnePlus 5'de bir AMOLED paneli bulunuyor ve üzerindeki izler kalıcıdır.

OnePlus 5’in oldukça sağlam olduğunu gösteren dayanıklılık test videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.