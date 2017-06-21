Amiral gemisi katili OnePlus 5 tanıtıldı! İşte OnePlus 5 özellikleri!

Amiral gemisi katili unvanı ile gündeme gelen OnePlus firması, bugün merakla beklenen yeni telefonunu duyurdu. OnePlus 5 olarak adlandırılan yeni telefon, özellikleri ile piyasadaki tüm telefonlara kafa tutuyor. Peki, bu kadar çok övülen OnePlus 5'in özellikleri neler?

OnePlus 5 özellikleri ve fiyatı

OnePlus 5, 5.5 inç büyüklüğünde P3 Gamut destekli AMOLED ekran ile geliyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise Full HD olarak belirlenmiş. Günümüzde gittikçe yaygınlaşana 18:9 ekran formatı ne yazıkki OnePlus 5'te yer verilmemiş. OnePlus 5, standart 16:9 formatında bir ekrana sahip. Bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

OnePlus 5 gücünü 2.45 GHz hızında çalışan Snapdragon 835 yonga setinden alıyor. Telefonun iki farklı sürümü bulunuyor. 64 GB'lık sürümünde 6 GB RAM'e yer verilirken 128 GB'lık sürümünde ise 8 GB RAM'e yer veriliyor. Ancak her iki modelde de microSD desteğinin olmadığını belirtelim.

Cihazda 2 adet arka kamera yer alıyor. Ana kamera 16 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram değerine sahip Sony IMX 398 modülünü kullanıyor.

Telephoto lensli kamera ise 20 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.6 diyafram değerli Sony IMX 371 modülünü kullanıyor. Bu kamera aynı iPhone 7 Plus'taki gibi çalışıyor. Telefonun ön kamerası ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde

Android 7.1.1 Nougat (OxygenOS), 0.2 saniyede algılayan parmak izi okuyucusu, Bluetooth 5.0 ve Dash Charge destekli 3.300 mAh kapasiteli batarya ile gelen OnePlus 5 64 GB fiyatı 480 dolar ve OnePlus 128 GB fiyatı ise 540 dolar olarak belirlendi.