OnePlus 5 tanıtılmadan görüntüleri sızdırıldı

OnePlus 5'in resmi tanıtımı hızla yaklaşıyor ve sızıntı meraklıları amiral gemisinin çeşitli görüntülerine erişmeyi başardılar.

Aşağıdaki resimlerde de görülebileceği gibi, arka kısımda sol üst köşede çift kamera kurulumu yer alıyor. Ön yüzün ekranın altındaki Ana Sayfa düğmesine entegre edilmiş parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Üst çerçevede ise ön kamera yer alıyor.

Telefonun sol tarafında Switch anahtarı ve ses tuşları bulunuyor. Güç tuşu sağ tarafta görünüyor. Telefonun alt kısmında 3,5 mm ses jakı, merkezde bir USB Type-C portu ve harici bir hoparlör bulunuyor.

Çinli Kumamoto Technology'ye göre OnePlus 5'in başlangıç ​​fiyatı 3,199 Yuan (469 $) veya 3.299 Yuan (483 $) olması bekleniyor. OnePlus 5'in sızdırılan resimlerden bir tanesi, telefonun arka kapağının ahşap görünümlü olduğunu gösteriyor. Üst çerçevede ayrıca bir bildirim ışığı olduğu görülüyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.