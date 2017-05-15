OnePlus 5'in AnTuTu testi sızdırıldı

Popüler Çinli üretici OnePlus, yakın zamanda OnePlus 5 adlı akıllı telefonunu resmen ilan edecek. Şimdiye kadar telefona ait birçok sızıntı gerçekleşti. Son sızıntı ise OnePlus 5’e ait AnTuTu testi oldu.

OnePlus’ın AnTuTu testi telefonun neredeyse tüm özelliklerini ortaya koydu. Oldukça iyi özelliklere sahip telefonun QHD ekranın popüler olduğu şu dönemde Full HD ekran özelliğine sahip olması gerçekten şaşırtıcı.

A5000 adını kullanan OnePlus 5’in AnTuTu testine göre, Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama özellikleri ile gelecek. Ayrıca telefonun 128GB depolama versiyonu olacak. Testte sadece iki adet 16 megapiksel kamera özelliğine yer verilmiş. Bunların çift kamera mı yoksa arka ön kmaera ayrı ayrı mı olduğu henüz bilinmiyor.

Androi 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile gelecek olan telefonun haziran ayında resmen tanıtılması bekleniyor.