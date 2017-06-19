OnePlus 5'in batarya kapasitesi ve renk seçenekleri

Yarın tanıtılacak OnePlus 5 hakkında söylenti ve sızıntılar gelmeye devam ediyor. Telefonun bataryası hakkındaki en son söylentiler, 3300mAh pil olacağı yönündeydi ancak, son bilgiler cihazın 4000mAH pil ile geleceğini gösteriyor.

Pilin yanı sıra, OnePlus 5’in teknik özelliklerinin yer aldığı bir liste sızdırıldı. Bu listeye göre OnePlus 5’in, 6 GB RAM ve 64GB dahili depolama özelliklerine sahip versiyonu 511,89 $ eşdeğeri bir fiyata sahip olacak. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile ikinci bir model, 590 $ eşdeğeri fiyatla gelecek. Telefonun, 1080 x 1920 çözünürlükte 5.5-inç ekran ile gelmesi bekleniyor. Cihaz, sekiz çekirdekli 2,3 GHz CPU ve Adreno 540 GPU'lu Snapdragon 835 yonga setine sahip olacak. OnePlus 5’in renk seçenekleri için Slate Gri, Soft Altın ve Derin Siyah olduğu belirtiliyor.

OnePlus 5’in 16MP ve 20MP’den oluşan çift kamera kurulumu ve Android 7.1.1 işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor.