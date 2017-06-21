Oneplus 5'in çift kamerası ile çekilen fotoğraflar

2017 yılının en iyi akıllı telefonlarından biri olan Oneplus 5'in çift kamerası ile çekilen fotoğraf örnekleri.

21/06/2017 09:45

Aylardır sızıntıları ve söylentileri yapılan OnePlus 5 en sonunda resmen ilan edildi. Telefonun ilgi çekici özelliklerinden biri de kamerası oldu. OnePlus 5'de, arka plan bulanık portre resimleri çekebilen ikincil bir telefoto lensli çift kamera sistemi var. Evet, aynen iPhone 7 Plus gibi.

Kamera örneklerine geçmeden telefonun özelliklerine bir göz atalım:

  OnePlus 
5
Yazılım Android 7.1.1 
Oxygen OS'li Nuga
Ekran 5.5 "AMOLED 16: 9 ekran 
1080 x 1920 piksel Full HD 
+, sRGB, DCI-P3 renklerini destekliyor
Boyutlar 
Ağırlık		 74.1 x 154.2 x 7.25 mm 
153 gram (5.4 oz)
İşlemci
RAM		 Snapdragon 835 (10nm) ila 2.45GHz 
6GB / 8GB LPDDR4X RAM
Kameralar Ana: 16MP Sony IMX 398, f / 1.7 lens 
+ EIS, 1.12μm piksel ile 
Telefoto: 20MP f / 2.6 objektifli Sony IMX 350 
Ön: 16MP f / 2.0 lensli Sony IMX 371
Depolama 64GB / 128GB UFS 2.1 
- microSD kart yuvası yok
pil
USB-C 2.0 ve Dash Charge ile 3.300 mAh
Özel özellikler Gorilla Glass 5 
Çift Nano SIM yuvası 
2 x 2 MIMO anten, 34 şebeke bandı, Geliştirilmiş mikrofon menzili

Ancak bu, görüntülerin gerçek kalitesinin aynı olduğu anlamına gelmiyor. İşte bu yüzden bir kameranın performansını en iyi şekilde anlamak için, onunla çekilmiş resimleri görmemiz gerekiyor. OnePlus 5'in f / 1,7 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik bir ana Sony sensörü var ve telefoto birinde f / 2.6 objektife sahip 20 megapiksel Sony sensörü bulunuyor.

İşte OnePlus 5’in resmi kamera örnekleri.

 1498026892_official-oneplus-5-camera-samples.jpg

 

Görüntüler harika görünüyor. OnePlus, çektiğiniz resmin türünü bilmek için akıllı makine öğrenimi uyguladığını ve telefonun daha sonra görünümünü iyileştirmek için düzenleme uygulanabileceğini söylüyor.

Sonraki sayfalarda diğer kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER