Oneplus 5'in çift kamerası ile çekilen fotoğraflar

Aylardır sızıntıları ve söylentileri yapılan OnePlus 5 en sonunda resmen ilan edildi. Telefonun ilgi çekici özelliklerinden biri de kamerası oldu. OnePlus 5'de, arka plan bulanık portre resimleri çekebilen ikincil bir telefoto lensli çift kamera sistemi var. Evet, aynen iPhone 7 Plus gibi.

Kamera örneklerine geçmeden telefonun özelliklerine bir göz atalım:

OnePlus

5 Yazılım Android 7.1.1

Oxygen OS'li Nuga Ekran 5.5 "AMOLED 16: 9 ekran

1080 x 1920 piksel Full HD

+, sRGB, DCI-P3 renklerini destekliyor Boyutlar

Ağırlık 74.1 x 154.2 x 7.25 mm

153 gram (5.4 oz) İşlemci

RAM Snapdragon 835 (10nm) ila 2.45GHz

6GB / 8GB LPDDR4X RAM Kameralar Ana: 16MP Sony IMX 398, f / 1.7 lens

+ EIS, 1.12μm piksel ile

Telefoto: 20MP f / 2.6 objektifli Sony IMX 350

Ön: 16MP f / 2.0 lensli Sony IMX 371 Depolama 64GB / 128GB UFS 2.1

- microSD kart yuvası yok pil

USB-C 2.0 ve Dash Charge ile 3.300 mAh Özel özellikler Gorilla Glass 5

Çift Nano SIM yuvası

2 x 2 MIMO anten, 34 şebeke bandı, Geliştirilmiş mikrofon menzili

Ancak bu, görüntülerin gerçek kalitesinin aynı olduğu anlamına gelmiyor. İşte bu yüzden bir kameranın performansını en iyi şekilde anlamak için, onunla çekilmiş resimleri görmemiz gerekiyor. OnePlus 5'in f / 1,7 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik bir ana Sony sensörü var ve telefoto birinde f / 2.6 objektife sahip 20 megapiksel Sony sensörü bulunuyor.

İşte OnePlus 5’in resmi kamera örnekleri.

Görüntüler harika görünüyor. OnePlus, çektiğiniz resmin türünü bilmek için akıllı makine öğrenimi uyguladığını ve telefonun daha sonra görünümünü iyileştirmek için düzenleme uygulanabileceğini söylüyor.

Sonraki sayfalarda diğer kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.