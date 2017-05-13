OnePlus 5'in en net görüntüsü sızdırıldı

Bildiğiniz gibi, OnePlus 5 yakın zamanda resmen tanıtılacak. Sızıntılar ortaya çıktıkça donanım ve fiyat açısından kullanıcıların nefesini alacak bir cihaz bekleniyor.

Sızıntılar, telefonun arka tarafında (muhtemelen ön tarafında bile) çift bir kamera modülüne sahip olacağını iddia ediyor. Şimdiye kadar telefonun net bir görüntüsü gelmemişti ancak şimdi, OnePlus 5'in arkasından nasıl olacağını iddia eden bir render ortaya çıktı. Ve arka kısmında bir çift kamera modülü açıkça görülebilir.

Sızıntı, Twitter ve Facebook arasında bir karışıma benzeyen Çin’in sosyal medyası Weibo’dan geliyor. Telefonun, Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve 8 GB RAM ve büyük bir 4,000 mAh pil ile güçlendirilmesi ile ilgili söylentiler tekrar teyit ediliyor.