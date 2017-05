OnePlus 5'in kamera örneği yayınlandı

OnePlus, şu günlerde bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunu geliştirmek ile meşgul. Cihazın adı zaten açıklandı ve OnePlus 5 olarak adlandırılacağını zaten biliyoruz. Telefon, Snapdragon 835 yonga seti ve muhtemelen en az dört renk sürümleri ile gelebilir.

Şirket, yeni telefonunu tanıtana kadar teaser kampanyasını sürdürecek gibi görünüyor ve şimdi de telefona ait bir kamera örneği yayınladı. Resmi OnePlus hesabı Twitter üzerinden, OnePlus 5’in kamera örneğini yayınladı.

Resmin daha yüksek çözünürlüklü bir versiyonuna bakmak istiyorsanız, burada doğrudan bir bağlantı var ancak, boyutları 1024x512 olarak yeniden boyutlandırılmış.

Can you tell which photo was taken with the OnePlus 5? pic.twitter.com/Pd27la4ewn