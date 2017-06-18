OnePlus 5'in muhteşem kamera örnekleri!

OnePlus 5’in çektiği fotoğrafların neye benzediğine dair erken bir önizleme ister misiniz? Şirketin yöneticisi Pete Lau, Weibo hesabında bir sürü örnek çekim paylaştı. Her ne kadar bu fotoğrafların el değmemiş ve özgün olarak tanımlamak için kesin verilere sahip olunmasa da, 16 MP çözünürlüğü belirten tipik bir 4.608 x 3.456 boyutuna sahipler. Yani OnePlus 5'in ikili kameralarından en az biri 16MP'lik bir birim olacak.

Görüntü kalitesine gelince, gördüğümüz şeyin mevcut mobil fotoğrafçılığın en iyisi ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat çeken nokta, kameranın gün batımı manzarasını oldukça çarpıcı bir şekilde tasvir etmesini sağlayan yüksek dinamik aralıktır. Renk ve ayrıntı ayrımı, güzel ve otantik bir fotoğraf için yapılıyor. Renk dengesi tam olarak doğal değil ancak, bu kesinlikle kötü bir şey değil.

OnePlus tarafından kullanılan çift kamera kurulumu formülü şu ana kadar net değilken, görüntüleme yazılımı dijital fotoğraf sunucusu olan DxO Labs ile işbirliği içinde geliştirildi. Çift kamera, renkli + tek renkli sensör çeşitliliği, normal + geniş açılı lens, normal + telefoto lens (iPhone 7 Plus ve Xiaomi Mi 6'daki gibi) veya tamamen farklı bir şey olduğundan, her şey umut verici görünüyor. Yakında gelecek olan Salı OnePlus 5, 20 Haziran'da resmi olarak duyurulacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda yayınlanan fotoğraflara göz atabilirsiniz.