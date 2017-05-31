OnePlus 5'in perakende kutu tasarımını siz seçin!

Henüz duyurulmamış en sıcak akıllı telefonlardan biri olan OnePlus 5, tanıtıma kadar gündemden düşmeyecek bir atılım daha yaptı. Çinli firma, amiral gemisini öldürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu nedenle, şu anda OnePlus 5 ambalajının tasarımında ​​oy kullanmak isteyenler için yapılan bir anketin olması şaşırtıcı değil.

Evet, şimdi OnePlus 5'in perakende kutusu tasarımı için oy verebilirsiniz, ancak, bunu yapmak için bir Weibo hesabına ihtiyacınız olacak. Anket, Çin'deki OnePlus müşterilerini hedef alıyor ve Android OEM'nin diğer bölgelerde kullanıma açıp açmayacağı belli değil.

Her durumda da, bir Weibo hesabına sahipseniz, beyaz ve kırmızı renk tonlarına sahip sekiz tasarım varyasyonu arasında seçim yapabilirsiniz. Modellerin bazıları biraz benzer görünebilir, ancak sözler "şeytanın ayrıntıları" olarak geçiyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda OnePlus 5'in perakende kutusu için mümkün olan sekiz tasarımı inceleyebilirsiniz. Ancak yalnızca Weibo aracılığıyla oy kullanabilirsiniz.

Peki siz olsanız hangisini seçerdiniz?