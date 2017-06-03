OnePlus 5'in sızdırılan perakende kutusu bu özelliğini kesinleştirdi

Şimdiye kadar gelen söylentiler, sürekli olarak OnePlus'ın çift arka kameralarla geleceğini iddia ediyor. Ancak, diğer kaynaklar, amiral gemisinin tekli arka kamera ile donatılması gerektiğini iddia etti.

OnePlus 5'in perakende kutusunun sızdırılmış bir fotoğrafı "İkili Kamera" özelliğine sahip olduğunu yazıyor. Eğer sızdırılan bu resimler sahte bir görüntü değilse, OnePlus 5'in arka panelinde ikiz kameralar bulunduğunu ortaya koyuyor.

Kamera konusunda, OnePlus'tan gelen bir resmi tweet, kamera performansını artırmak için mobil cihazlardaki kameralar için bir kıyaslama platformu olan DxO Labs ile çalıştığını doğruladı. Bu, OnePlus 5'in loş ışıklı ortamlarda dahi çarpıcı fotoğraflar çekebileceğini gösteriyor.

Sızdıran başka bir bulanık görüntüde ise yaklaşmakta olan OnePlus 5'in bir 3,300mAh pil ile geleceğini gösteriyor. OnePlus 5, daha önceki bir telefon olan OnePlus 3T'de bulunan 3,400mAh pil ile karşılaştırıldığında daha küçük bir batarya ile gelebileceği anlamına geliyor. Ayrıca OnePlus CEO'su ve kurucu ortağı Pete Lau, OnePlus 5'in en ince amiral gemisi akıllı telefonu olduğuna inanıyor.