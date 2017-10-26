OnePlus 5T kamera örnekleri

OnePlus kurucuları Pete Lau ve Carl Pei, Twitter üzerinden isim verilmemiş bir telefonla kamera örnekleri yayınladı. Bu fotoğrafların OnePlus 5T tarafından çekildiği iddia ediliyor.

OnePlus 5T AnTuTu'da görüldü ve benchmark sitesi iki adet 20MP arka kameraya sahip olacağını ortaya koydu. Bu, OnePlus 5'de 16MP + 20MP kurulumuna göre bir güncellemeydi. Bu yüzden, erken kamera örnekleri almamız alışılmadık bir durum değil.

OnePlus, OnePlus 5'e bir halef olarak başlatacağını doğrulamamış olsa da, bazı sızıntılar ve son gelişmeler şu anda OnePlus 5T olarak adlandırılan halefinin üretim hattında olduğunu göstermiştir.

Bu ayın başlarında OnePlus 5, Hindistan ve Çin dışında hemen hemen tüm pazarlarda stokta kalmadı. Bazıları bunun sadece bir arz konusu olduğunu söylerken, OnePlus kendisi bir açıklama yapmadı.

Gelen bir halef varsa mevcut modeli satmaya devam etmek ve daha sonra geçerli olan modelle aynı fiyata devam etmeyi planlıyorsanız yenisini başlatmak mantıklı olmayacaktır. OnePlus, geçen yıl OnePlus 3T modelini açıkladığında, OnePlus 3 üretimini durdurdu. Büyük olasılıkla şimdi de aynı şeyi yapacak.

OnePlus 5T yalnızca yükseltilmiş kameralarla değil, 18:9 ekran, Android Oreo, 8GB RAM ve 128GB depolama alanıyla da geliyor. Daha küçük ön çerçeveler nedeniyle parmak izi tarayıcısı arkasında yer alacak.