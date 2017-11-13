OnePlus 5T ve OnePlus 5 kamera karşılaştırması

OnePlus 5T daha tanıtılmadan sürekli sızdırılıyor. Hatta gayri resmi bir kutu açma görüntüleri ve telefonun teknik bilgilerini gösteren sayfalar yayınlandı ve bu sayede telefonun tüm bilgileri ortaya çıktı. Ancak, sızıntılar hala durmuyor.

Alman web sitesi heise.de, cihazın 16 Kasım'da resmi olarak duyurulmasından önce OnePlus 5T'yi garantiye almış görünüyor ve 5T ile öncülü olan OnePlus 5 arasında kısa bir kamera karşılaştırması yapmış durumda.

Burada ki büyük haber, OnePlus'ın arka taraftaki telefoto kamerayı attığının bildirildiğidir, fakat endişelenmeyin, yine de bir çift kamera mevcut. İkincisinin teorik olarak cihazın düşük ışık performansını artırması ve aynı zamanda portre modu için derinlik yakalamayı sağlayan daha geniş diyafram olduğu söyleniyor. OnePlus 5T’nin kamera kurulumun, genel tasarımının ve donanım özelliklerinin Oppo R11s / R11s Plus ile aynı olması bekleniyor. Böylece, arkada f / 1.7 diyafram açıklığında 16MP + f / 1.7 diyafram açıklığında 20MP çift kamera kurulumu bulacaksınız.

OnePlus 5T ve OnePlus 5 kameraları, farklı aydınlatma koşullarında ve senaryolarla karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma görüntülerini aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

Kamera örneklerinde, OnePlus 5T solda, OnePlus 5 sağda