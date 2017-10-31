OnePlus 5T'nin en net görüntüsü sızdırıldı

OnePlus 5, bu yılın başlarında piyasada olabilir ama OnePlus 5’in biraz yükseltilmiş modeli OnePlus 5T yakın zamanda tanıtılacak. OnePlus 5T’nin neye benzediğini artık biliyoruz. Bu sabah, popüler sızıntı kaynağı Evan Blass, akıllı telefonun üst yarısına ait olduğu söylenen bir görseli tweet attı.

Top-half of OnePlus 5T (2.5t? Ha). pic.twitter.com/pmfhdQSgWQ — Evan Blass (@evleaks) 30 Ekim 2017

Bu görselde ilginç olan pek bir şey yok. Telefonda öne bakan bir kamera, sensörler, hoparlör ve yan düğme görülüyor. Gerçek haber şu ki, her telefon üreticisinin gidiş yönü gibi görünen yan çerçevelerin neredeyse yok denecek derecede az olması. OnePlus 5'in üst yarısı ile 5T'nin yan yana karşılaştırması yapabilirsiniz. Cihaz yakında açıklanacak, dolayısıyla önümüzdeki günlerde ve haftalarda telefonun neye benzediğini göreceğiz.