OnePlus AnTuTu'da hile yaptı!

Birkaç yıl önce Samsung ve HTC gibi popüler üreticilerin akıllı telefonlarının CPU frekansını artırarak, test uygulamalarında yüksek puan alacak hileye başvurduğu ortaya çıkmıştı. Bu hileye başvuran firmalar arasına OnePlus ve Meizu'da katıldı.

Hem Geekbench hem de XDA, OnePlus ve Meizu'nun OnePlus 3T ve Meizu 6 Pro akıllı telefonlarında uygulanan test sonuçlarını değiştirdiklerini söylüyor. XDA, OnePlus’a bu iddiaları sordu ve şirket, bu özelliklerin oyunlarda ve diğer performans ağırlıklı uygulamaların telefonlarında daha iyi performans göstermesine ve kıyaslama uygulamalarını hedeflemenin kaldırılmasına yardımcı olması için OxygenOS'da olduğunu söyledi.

Sonuç olarak, AnTuTu ve Geekbench'i içeren bu uygulamalar açıldığında, işlemci daha hızlı çalışır ve benchmark skorları yapay olarak yüksek olur. OnePlus 3 ve OnePlus 3T, AnTuTu testlerinde genelde üst sıralarda yer almıştı.