Online oyun oynayanlar, derslerinde daha başarılı oluyor!

Yapılan araştırmada online oyun oynayan öğrencilerin diğerlerine göre daha başarılı olduğu gözlemlendi.

12/10/2017 11:30

Yapılan araştırmalar online oyun oynayan öğrencilerin oynamayanlara göre derslerinde daha başarılı olduğunu gösteriyor. Avustralya’da 12.000 lise öğrencisini kapsayan bu araştırma, online oyun oynayan öğrencilerin derslerinde daha başarılı olduğunu gösteriyor.

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Fen, okuma ve matematik alanında yüksek başarılar elde eden öğrencilerin bu oyunları oynayarak anlama ve hesap becerisinin geliştiği gözlemlendi. Melbourne’deki RMIT Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, her gün bilgisayar oyunu oynayan oyuncular matematikte oynamayanlardan 15 puan daha yüksek puan alıyorlar.

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Online oyunlarda sonraki seviyeye geçmek için yapılan matematik hesapları, gerekli bileşenler ve çok daha fazlası, öğrencileri derslerde farklı düşünmeye itiyor. Bu derslerin dışında World of Warcraft gibi devasa online oyunlar, öğrencilerin İngilizce becerilerini çok yüksek oranlarda arttırıyor. Oyunda yer alan diyaloglar sayesinde öğrenciler, bir şekilde İngilizce öğrenmek zorunda kalıyorlar.

 

 

    Yazar: Berk İşçimen

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