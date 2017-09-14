Önyargıları kaldırmaya çalışan oyun tasarımcılarına destek!

Infinite Deviation adlı program, Google Computer Science in Media ve Ideas United tarafından oluşturuldu. Programın amacı, temsil alanında yaşanan sorunları aşmak için üretkenlik ve bilgisayar bilimini olağandışı yöntemlerle bir araya getirmek. Yani; bilgisayar bilimi mensuplarının kadın, siyah ya da beyaz, LGBTQIA+ tipinde bir topluluk, bedensel özürleri olanlar ya da diğer yeterli sunum hakkına sahip olmayan gruplardan oluştuğu düşüncesini zihinlere kazımak.

Geçtiğimiz yıl Infinite Deviation, bilgisayar bilimi alanındaki önyargıları ortadan kaldırmak için öykü tadında kısa film serisi üretmişti. Şimdi ise bu programı oyun alanına taşımak için Google Play’le iş birliği yapmanın heyecanını yaşıyor. Google Play'in genç kızlara kendi oyunlarını yapmaları için bir şans vermeyi sağlamak için kadınların video oyun alanında kendilerini göstermelerini sağlamanın yanında, farklı ve muhalif sesleri oyun sahasına taşımak gibi bir misyonu da var. Program, her oyun tasarımcısının orijinal mobil oyun kavramı ortaya koyup, Google Play işbirliğiyle oyunlarını geliştirerek yayınlamalarına ve satışa sunmalarına imkan veriyor.

Programa başvuracak kişilerin iki yıldan az süreyle profesyonel oyun tasarımcısı olmaları gerekiyor. Programa nasıl başvurabileceğiniz gibi konularla ilgili daha fazla bilgi için infinitedeviation.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu programın geri plana itilen insanların sesini özgün oyunlarla desteklemek suretiyle bilgisayar bilimine daha olumlu katkılar sağlayacağını, önyargıları kıracağını ve aynı zamanda bir çok insanı eğlendirerek verilmek istenen mesajı kabullendireceğini umuyoruz.