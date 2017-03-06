Opel resmen Fransızların oldu!

PSA grubunun Avrupa pazarında Volkswagen ile arasındaki rekabeti daha ileriye taşımak için General Motors bünyesindeki Opel‘i satılacağına dair haberler şubat ayının ortalarında çıkmıştı. O günden bu yana yetkililer görüşme aşamalarının başladığı da öğrenilen bilgilerdendi.

Aradan geçen üç haftadan sonra bugün anlaşmaların sonuçlandığı ve Opel’in artık Fransız PSA grubuna dahil olduğu netlik kazandı. Pazarlık sürecinin ardından General Motors ve PSA grubunun yetkilileri arasındaki görüşmelerde 2,3 milyar dolarda anlaşmanın sağlandığını duyuruldu. Anlaşmanın ardından PSA, Avrupa’nın en büyük ikinci grubu konumuna geldi.

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan PSA yönetim kurulu başkanı Carlos Tavares; "Opel'de çalışan tüm yetenekli insanlara ve marka mirasına saygı duyuyoruz. PSA ve Opel ekibini ortak noktada buluşturmayı amaçlıyor ve bu ortaklığın doğru bir adım olduğunu biliyoruz. Şimdi herşeyi bir adım ileriye taşıma zamanı." diyerek önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bu ortaklığın gözle görülür sonuçlarıyla kullanıcıların karşılarına çıkacaklarının mesajını verdi.