Opera, 43. sürümü ile hız konusunda çığır açıyor!

İnternet tarayıcıları arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Chrome'un bir türlü RAM tüketim sorununu çözememesi, kullanıcıları farklı alternatifler aramaya yöneltti. Bu alternatifler arasında en dikkat çekeni ise Opera oldu. Son dönemde sunduğu dahili reklam engelleme eklentisi ve tümleşik VPN hizmeti gibi özellikler ile dikkat çeken Opera, 43. sürümü ile internet hızında çığır açmayı hedefliyor.

Opera 43 sürümü ile gelen Instant Page Loading özelliği sayesinde tarayıcının web sayfalarını yükleme süresi oldukça kısalıyor. Instant Page Loading yani Anında sayfa yükleme özelliği; hangi web sitesine gitmek istediğinizi yazarken algılıyor ve direkt olarak ön belleğe almaya başlıyor. Bu sayede siz enter tuşuna bastığınız an sayfa yüklenmiş bir şekilde açılıyor.

Örneğin; arama çubuğuna nyt.com yazdığınızda Opera 43 otomatik olarak siz enter tuşuna basmadan New York Times'ın sayfasını arkaplanda yüklemeye başlıyor.

Bir önceki Opera sürümünden tam %13 daha hızlı olan Opera 43; Google Chrome'dan da %10 ile %15 seviyesi aralığında daha hızlı.

Bu özelliğe ek olarak, Opera 43 size klasik bağlantı seçimi getiriyor. Bu özellik sayesinde, bağlantıya tıklamadan, metne gömülü olan bağlantıyı seçebilirsiniz.