Oppo Find 9, 2017'nin yıldızı olmaya geliyor!

2017, şirketlerin tasarım sınırlarını zorlamaya çalıştıkları için akıllı telefonların biraz daha fütüristik görünmeye başladığı bir yıl olabilir. Daha önce Xiaomi, Mi MIX adında çok ince çerçeveli tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken bir telefon tanıtmıştı. Ancak, diğer Çinli üretici Oppo, daha çarpıcı tasarıma sahip bir akıllı telefon hazırlığında.

Oppo, oldukça güçlü telefon modelleri ile Çin’de kısa sürede en popüler cep telefonu üreticisi haline gelmişti. Sızdırılmış görsellere inanacak olursak, 'Find 9', üstü ve altındaki son derece ince çerçeveleri ile oldukça sıra dışı görünüyor. Bir yüksek uç akıllı telefon gibi görünüyor olsa da, telefonun Snapdragon 835 ve Snapdragon 635 olmak üzere iki versiyon ile gelme ihtimali var. Bunlar sırasıyla, 4 ve 6GB RAM ile 64 ve 128GB dahili depolama özelliğine sahip olacak.

Oppo 2014 yılında tanıttığı Find 7 modelinden beri üst özelliklere sahip amiral gemisi modeli tanıtmadı. Şirketin, 2017 yılı sonuna doğru Find 9 modelini duyurması bekleniyor.