Oppo Find 9'un özellikleri ortaya çıktı

Oppo, oldukça güçlü telefon modelleri ile Çin’de kısa sürede en popüler cep telefonu üreticisi haline gelmişti. Şirket, genelde çarpıcı akıllı telefon modellerine imza atıyor.

Oppo’nun kesin tarihi belli olmayann ama 2017 yılı içerisinde bir akıllı telefon duyurması bekleniyor. Oppo Find 9 adlı telefon geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı.

Bu görsellere inanacak olursak, üstü ve altındaki son derece ince çerçeveleri ile oldukça sıra dışı görünüyor.

İddialara göre Oppo Find 9, 5.5 inç ekran, Snapdragon 835 ve Snapdragon 635 işlemci olmak üzere iki versiyon ile gelecek. Bunlar sırasıyla, 4 GB ve 6 GB RAM ile 64 GB ve 128 GB dahili depolama özelliğine sahip olacak.

Şimdi Oppo Find 9’un özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Telefon, 16 megapiksel ön kamera ve 21 megapiksel arka kameraya sahip olacak. Oppo Find 9, 4100 mAh bataryayla destekleniyor ve yeni VOOC hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor.

Oppo 2014 yılında tanıttığı Find 7 modelinden beri üst özelliklere sahip amiral gemisi modeli tanıtmadı. Şirketin, 2017 yılı sonuna doğru Find 9 modelini duyurması bekleniyor.