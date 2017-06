OPPO R11 ve R11 Plus tanıtıldı

OPPO bugün Çin'de düzenlediği bir etkinlikte OPPO R11 ve R11 Plus akıllı telefonu duyurdu. R11, 1,6 mm dar çerçeve ve % 77 ekran-gövde oranı olan 5.5 inç 1080p AMOLED ekrana ve R11 Plus ise 6 inç 1080p ekrana sahip. Her ikisinde de geniş açılı lensli (f/1.7) 16 megapiksel kamera ve optik zoom, Hibrid Otofokus ve diğer kamera özellikleri için Qualcomm Spectra 160 ISP ile birlikte telefoto lensli (f/2.6) 20 megapiksel ikinci kamera bulunuyor. Ayrıca iPhone 7 Plus gibi portre modu da var.

Ayrıca telefonlar, 20 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ön kameraya, Android 7.1.1 (Nougat) ile ColorOS 3.1 arayüzüne, tek gövdeli metal bir tasarıma ve ana sayfa düğmesi ile entegre parmak izi sensörüne sahip.

OPPO R11 özellikleri

5.5 inç (1080 x 1920 piksel) Full HD AMOLED ekran, 60000: 1 kontrast oranı,% 98.50'e kadar NTSC renk gamı

Adreno 512 GPU'lu sekiz çekirdekli Snapdragon 660 14nm Mobil Platform (Dört 2.2GHz Kryo 260 + Dört 1.8GHz Kryo 260 İşlemci)

4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

Android 7.1.1 (Nougat) ve ColorOS 3.1

Çift tonlu LED Flash, f / 1.7 diyafram, PDAF, 6P lens, Sony IMX398 sensörlü 16MP ve arka kamera, F / 2.6 diyafram, 5P lens, Sony IMX350 sensörü ile ikincil 20MP arka kamera

F / 2.0 diyafram ile 20MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 154.5 × 74.8 × 6.8mm; Ağırlık: 150g

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

3000mAh (tipik) / 2900mAh pil (minimum) VOOC Flaş Şarjlı pil

OPPO R11 Plus teknik özellikleri

6 inç (1080 x 1920 piksel) Full HD AMOLED ekran

Adreno 512 GPU'lu sekiz çekirdekli Snapdragon 660 14nm Mobil Platform (Dört 2.2GHz Kryo 260 + Dört 1.8GHz Kryo 260 İşlemci)

6GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

Android 7.1.1 (Nougat) ve ColorOS 3.1

Çift tonlu LED Flash, f / 1.7 diyafram, PDAF, 6P lens, Sony IMX398 sensörlü 16MP ve arka kamera, F / 2.6 diyafram, 5P lens, Sony IMX350 sensörü ile ikincil 20MP arka kamera

F / 2.0 diyafram ile 20MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 165.8 × 81.5 × 7.8 mm; Ağırlık: 188g

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

VOOC Flaş Şarjı ile 4000mAh (tipik) / 3880mAh (minimum) pil

OPPO R11 ve R11 Plus, Siyah, Altın ve Gül Altın renkleri ile geliyor. Fiyatlandırma yarın ilan edilecek.