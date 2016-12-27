Ölümsüzlük, 2045 yılında bulunacak mı?

Gerçekten tüyleri ürperten bir proje olan Organizasyon 2045 tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Ölümsüzlük vaadinde bulunan bu proje, Rus milyarder Dmitry Itskov tarafından ortaya atıldı ve 2045 yılına kadar ölümsüzlüğün bulunacağını söylüyor. Peki projenin detayları nelerdir?

2011 yılında Rusya'da Dmitry Itskov tarafından fonlanarak hayata geçirilen Organizasyon 2045, insanlara sonsuz hayat vaadinde bulunan bir proje olması ile ilgiyi tamamen üstüne çekmeyi başarmış durumda.

Dört farklı aşamadan oluşan bu projenin öngörüsüne göre 2045 yılına gelindiğinde hologram formundaki bedenlerinde hastalığa yakalanmayan insanlar sonlu olmayan yeni bir hayata başlayacaklar. Bu projeyi bir bilim kurgu kitabi ya da filminden ayıran şey ise, ciddi bir uygulama takvimlerinin olmasının yanı sıra gelen yorumların da projeyi destekler nitelikte olması diyebiliriz.

A,B,C ve D olmak üzere dört farklı aşaması bulunan proje sırasıyla kişinin beynindeki tüm bilgilerin sanal bir ortama aktarılması, ölmüş bir kişinin beyninin bir avatara aktarılıp burada canlı ve çevre ile iletişim halinde tutulması, ölen kişinin şuurunun ve diğer tüm insani özelliklerinin bu taşıyıcı formundaki beyne aktarılması ve son olarak da yaratılacak hologromik bir beden ile bu beyninin birleştirilmesi amaçlanıyor.

İnsan her ne kadar bu cümleleri bir kitap okur gibi okusa da yapılan açıklamalar bahsedilen şeyleri kanıtlar nitelikte olduğu için akıllara "Acaba?" sorusunu getirmiyor değil. Dmitry Itskov, araştırmalarını titizlik içinde saklasa da basına verdiği son demeçte projenin bazı bölümlerini takvimden önce bitirme ihtimallerinin olduğundan bahsetmişti.

Ayrıca sitelerinde ilk aşama olan Avatar A için belirlenen bir fiyat da bulunmakta. Bu fiyat 3.000.000$ gibi yüksek bir değer gibi görünse de, sonsuz bir hayat için değmez mi sorusunu da akıllara getiriyor.