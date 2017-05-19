Otizmli çocuklara özel oyun!

Beştepe Ortaokulu öğrencileri, otizmli öğrenciler için, matematik temalı oyun kodlama ve tasarımı projesini hayata geçirdi. Öğrencilerin uzun çalışmaları ve Otizm Derneği ile yaptığı görüşmeler sonucunda, otizmli öğrencilerin mevcut bilgi düzeyleri ve matematik kazanımlarını tespit eden öğrenciler, bu kazanımları edindirmeye yönelik dijital oyunlar üretti.

Öğrenciler, okulda ağırlanan otizmli öğrencilerle onlar için tasarlanan oyunları oynadı. Okulu ziyarete gelen Otizm Derneği öğretmenleri ve öğrencileri de ortaokul öğrencilerinin kodlama becerilerini yaşamsal bir problemin çözümü için kullanmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Böyle güncel konuları hayata geçirirken, otizmli çocukları da unutmayıp, bu projeye dahil ettiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyoruz. dedi.

Projeden sorumlu öğretmen Esra Onuk ise öğrencilerin sadece, kodlama ile sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyerek, teknolojiyi bir sosyal fayda çerçevesi içinde kullanmalarını istedi. Esra Onuk, Proje süresince çok titiz çalıştık; otizmli çocukların durumlarını araştırdık ve eğitmenleri ile sürekli iletişim halinde olduk. diye konuştu.