Otomobilinizi akıllı otomobil yapacak beş harika araç!

Akıllı telefon her şeyi daha akıllı hale getirebilir. Tek gereken şey doğru araçlara sahip olmaktır. Bunun gibi araçlar sayesinde, akıllı araba artık geleceğin bir parçası değil, pratik ve uygun fiyatlı bir gerçeklik haline geldi. Sürüş deneyiminizi geliştirmek için akıllı telefonunuzun bağlantı ve işlem gücünden faydalanabilirsiniz.

Aracınızın verilerinin ve sürüş performansınızın analiz edilip size hemen gönderildiğini veya artık aracınızın park yerini unutmamak için endişelenmeniz gerekmediğini düşünün. Hareket ve acil durum servislerinin yanısıra tek bir dokunuş ile akıllı telefonunuzdaki tüm müzik parçalarını aracınızın hoparlörlerinden çalabilir, navigasyon ve sürüş bilgileri ön camınıza yansıtılabilir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda otomobilinizi akıllı hale getirecek araçların listesini inceleyebilirsiniz.

Automatic

Resmi web sitesi | Amazon satış(100 $)

Automatic, aracınızın ve akıllı telefonunuzun bir olmasını sağlıyor. Araç bilgisayarınıza takılan bir adaptördür ve veriyi otomatik olarak ücretsiz mobil uygulamasına senkronize ederek teşhis, sürüşünüz hakkında gerçek zamanlı geribildirim, park yerinizi bulma konusunda yardım ve ücretsiz acil durum çarpma tepkileri gibi birçok yararlı özellik sunuyor. Araba sorunlarınızın yardıma ihtiyacı varsa veya bir kaza durumunda acil servisleri arayıp ve ailenize haber verdiyseniz, uygulama yapabileceğiniz en iyi hareketi önerecek.

Aynı zamanda, belirli bir hız sınırının üzerine çıkınca hafif sesli uyarılar verir. Ayrıca, daha verimli yolculuğa yardımcı olan her gezi için maliyetin ve MPG'nin dökümünü alacaksınız. Dahası, bazı geziler "işletme" olarak etiketlenebilir, böylece giderlerinizde bunları dosyalayabilirsiniz. Automatic, akıllı telefonunuza ek olarak aracınızı, Amazon Echo, Apple Watch, Nest, Pebble ve Jawbone cihazına ve ayrıca 3. parti uygulamalara bağlar.