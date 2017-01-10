Otomobillerde fidye virüsü tehlikesi!

Soğuk bir sabah telefonunuzdaki uygulama ile kapınızın önünde duran internet bağlantılı akıllı arabanızı uzaktan, konforlu mutfağınızdan çalıştırmak istiyorsunuz, ancak araç çalışmıyor. Bunun yerine telefonunuzda, aracınızı yeniden etkinleştirmek için X miktar dijital para birimi ödemeniz gerektiğini söyleyen bir metin ile karşılaşıyorsunuz.

RoT (Ransomware of Things): Nesnelerin Fidye Yazılımı

Cihazların internet bağlantılı olarak akıllanmasını ifade eden Nesnelerin İnterneti’den (Internet of Things - IoT) sonra şimdi de Nesnelerin Fidye Yazılımlarının (Ransomware of Things - RoT) ortaya çıkması bekleniyor. Taktik ve tekniklerini sürekli geliştiren siber suçlular; bilgisayarlar, telefon ve tabletlerden sonra bu kez internet bağlantılı akıllı cihazları siber suç nesnesi olarak kullanmayı hedefleyecek.

Çapraz etkileşimler

2017'de çapraz etkileşim olasılığının da artacağına dikkat çekiliyor. Siber saldırganların, virüs bulaştırılmış IoT cihazlarını kilitleyerek çalışamaz duruma getirip fidye talep edebileceği gibi yine bu cihazlar yoluyla bir DDoS saldırısı düzenleyebileceğini ve bu yolla web siteleri ele geçirebileceklerini söyleniyor.

Bağlantılı hayat gelişiyor

2020 yılında 50 milyar cihazın internete ve birbirine bağlantılı hale gelmesi bekleniyor. Yine aynı dönemde otomobillerin de yüzde 90’ının internet bağlantılı hale dönüşeceği öngörülüyor. Ödeme işlemleri ise artan miktarda online ve mobil alanda geliştirilen finansal teknolojiler (fintech) üzerinden yapılacak.