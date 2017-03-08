OttoLock ile anahtar taşımaya son

Turkcell’in parlak fikirleri ürüne dönüştüren girişimcileri, destekçilerle buluşturduğu kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, yeni projelere kapılarını açmaya devam ediyor. Platformda desteğe açılan en yeni proje ise OttoLock Akıllı Kilit Sistemi oldu. OttoLock, akıllı telefonlar üzerinden sadece tek bir tuşla kapı kilitlemeyi, kilidi açmayı ve farklı kullanıcılar için sanal anahtar oluşturmayı mümkün kılıyor.

OttoLock Akıllı Kilit Sistemi, kapınızın iç kısmındaki kilit üzerine yerleştirilen bir cihaz ile cep telefonunu Bluetooth üzerinden eşleştiriyor. Sonrasında eve giriş çıkışlar için artık sadece cep telefonu kullanılabilir hale geliyorsunuz. Her gün anahtar taşımak tarih olurken, evde yaşayan herkes ve sürekli gelen misafirler için birer anahtar oluşturulabiliyor.

Sanal anahtar gönderimi

Temizlikçiye, arkadaşlara, aile bireylerine ayrı ayrı anahtar yaptırmaya gerek bırakmayan sistem, ev sahibi nerede olursa olsun, cep telefonundan kişilere “sanal anahtarlar” gönderip ya da önceden cep telefonlarını Otto ile eşleştirip bu kişilerin eve girişlerini sağlayabiliyor. Aynı zamanda eve kimin ne zaman geldiğini belirleyebilen ve ana kullanıcıyı anında bilgilendiren sistem, kişilere istenen zaman aralıklarında giriş ve çıkış izinleri de tanımlayabiliyor.

Elektrik kesintisinden etkilenmiyor

Cihaz pille beslendiği için, elektrik kesintisi sistemde bir aksaklık yaratmıyor. Hatta pil azaldığında cihaz cep telefonuna mesaj göndererek değişim talep ediyor. Özel tasarım dişli sistemiyle cep telefonunun yanında arzu edildiği zaman mevcut metal anahtarlar ile de giriş çıkış yapılabiliyor.

Güvenli, montajı kolay ve şık

Cihazın komutları için Bluetooth eşleştirmesi kullanıldığı için siber güvenliği sağlıyor. Montajı da gayet kolay olan OttoLock Akıllı Kilit Sistemi’nin farklı dış kılıflar sayesinde de her zevke uygun şık bir tasarımı var.