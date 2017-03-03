ÖTV indirimi beyaz eşya satın almak isteyenleri sevindirmişti. Ancak son açıklanan araştırma sonuçları bu sevincin kursaklarda kaldığını gözler önüne seriyor. Peki, ÖTV indirimi beyaz eşya fiyatlarına yansıdı mı? yoksa fiyatlara zam mı geldi?

Türkiye’nin ilk karşılaştırmalı alışveriş sitesi Akakçe’den alınan verilere göre, ÖTV indiriminden sonra beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde 200 TL’ye varan fiyat artışları yaşandı. Bakanlar Kurulu’nun kararıyla 3 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimi uygulaması, beklenenin aksine, piyasada fiyatları artırdı.

2017 yılının ilk ayında görülen büyük kur dalgalanmalarından olumsuz etkilenen beyaz eşya sektörü, Bakanlar Kurulu’nu harekete geçirdi ve 3 Şubat itibariyle beyaz eşyalarda ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimi başladı.

Küçük ev aletleri de bu indirim kapsamına alındı. Bu iki kategorinin tüm ürünlerindeki yüzde 6.7’lik ÖTV indirimi 30 Nisan’a kadar sıfırlandı. Ancak fiyatlar düşmedi, aksine yükseldi.