Outlast, kısa süreliğine ücretsiz!

Outlast, Humble Bundle yaz sonu indirimleri şerefine yarın 19.00'a kadar ücretsiz.

22/09/2017 14:00

Dünyanın en korkunç oyunlarından birisi olarak kabul edilen OutlastHumble Bundle'da ücretsiz oldu. Steam kütüphanenize ekledğinizde oyun sonsuza kadar sizin olacak. Oyunla birlikteWhistleblower DLC paketi de ücretsiz olarak sizin.

 Outlast: Deluxe Edition olarak satılan paketi ücretsiz olarak almak için öncelikle Humble Bundle hesabı açmalı ve bu hesapta Steam’i doğrulamalısınız. Oyun Steam olmadan da oynanabilir.

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Bu işlemleri yaptıktan sonra, Outlast: Deluxe Edition’ın linkine giderek Add to Cart butonuna tıklamalı ve açılan pencereden Get it for free!'ye tıklamalısınız. Ardından mailinize gelen linke tıklayarak Steam koduna ulaşabilirsiniz. İşte bu kadar basit!

 

    Yazar: Berk İşçimen

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