Outlast, kısa süreliğine ücretsiz!

Dünyanın en korkunç oyunlarından birisi olarak kabul edilen Outlast, Humble Bundle'da ücretsiz oldu. Steam kütüphanenize ekledğinizde oyun sonsuza kadar sizin olacak. Oyunla birlikteWhistleblower DLC paketi de ücretsiz olarak sizin.

Outlast: Deluxe Edition olarak satılan paketi ücretsiz olarak almak için öncelikle Humble Bundle hesabı açmalı ve bu hesapta Steam’i doğrulamalısınız. Oyun Steam olmadan da oynanabilir.

Bu işlemleri yaptıktan sonra, Outlast: Deluxe Edition’ın linkine giderek Add to Cart butonuna tıklamalı ve açılan pencereden Get it for free!'ye tıklamalısınız. Ardından mailinize gelen linke tıklayarak Steam koduna ulaşabilirsiniz. İşte bu kadar basit!